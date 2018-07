Fietsers krijgen meer voorrang VIER KRUISPUNTEN MET FIETSSNELWEGEN WORDEN HERINGERICHT JORIS VERGAUWEN

17 juli 2018

02u35 0 Sint-Niklaas Op de kruispunten van vier straten met de twee fietssnelwegen in Sint-Niklaas krijgen de fietsers binnenkort voorrang. Daarvoor gaat de stad opvallend rode verkeersplateaus met accentverlichting inrichten om het autoverkeer op die kruispunten te doen stoppen voor de fietsers.

Om het fietsverkeer op twee fietssnelwegen door Sint-Niklaas vlotter te laten verlopen komen er op vier kruispunten behoorlijk ingrijpende veranderingen. Het gaat om de kruispunten van de Kuildamstraat, Hoogstraat en Spieveldstraat met de fietssnelweg Sint-Niklaas-Hulst én het kruispunt van de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen met de Nieuwe Molenstraat. Op al die kruispunten heeft het autoverkeer nu nog voorrang op de fietsers, maar dat verandert binnenkort. De fietsers krijgen daar de voorrang op het autoverkeer. Ook in de drukke Nieuwe Molenstraat is dat het geval.





Het wordt voor alle weggebruikers dus aanpassen én opletten. "De veranderingen gebeuren niet zonder de nodige ingrepen", zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).





Extra signalisatie

"We gaan op die kruispunten een verkeersplateau aanleggen in een opvallende rode kleur, accentverlichting plaatsen, signalisatie aanbrengen en de voorrangsregels wijzigen. Het gaat om vier kruispunten van lokale wegen met twee veelgebruikte fietssnelwegen. Drie kruispunten bevinden zich op de fietssnelweg naar Hulst, één op de fietssnelweg Gent-Antwerpen. Bedoeling is om de fietsers er voorrang te verlenen op het autoverkeer. Dat is vrij uniek in Vlaanderen. Men durft dat vaak niet aan. Wij kiezen er wél voor om dat te doen. Onze ervaring met de fietsoversteekplaats op het Westerplein leert ons dat het mogelijk is om op deze manier de uitbouw van het fietsnetwerk te versterken, maar natuurlijk alleen met de nodige extra signalisatie. Door opvallende plateaus met verlichting in te richten, zal het héél zichtbaar zijn voor het autoverkeer. Dit kadert ook in een fietsvriendelijk beleid, zeker met de uitbouw van de fietssnelwegen." Op korte termijn willen de stad en de provincie vlak bij de Nieuwe Molenstraat de fietssnelweg ook unieke faciliteiten bieden, door een fietsbrug naast het spoor over het kruispunt Vijfstraten aan te leggen.





Zichtbaarheid

Bovendien kreeg de stad recent ook de vraag van bewoners van de buurt rond de Kuildamstraat en Louis Francklaan om de situatie aan het kruispunt met de fietssnelweg naar Hulst te verbeteren. Door de beperkte zichtbaarheid op het verkeer pleitte de buurt er voor een voorrangsbord op het fietspad, om de fietsers erop te wijzen dat zij daar voorrang moeten verlenen en zo nodig moeten stoppen. "De meeste fietsers rijden er meestal gewoon rechtdoor zonder op het verkeer te letten", klinkt het uit de buurt. Binnenkort wordt de verkeerssituatie er duidelijk, maar net het tegenovergestelde als wat de buurt vraagt, dus met voorrang voor het fietsverkeer in plaats van voor het autoverkeer.