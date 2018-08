Fietsers botsen 20 augustus 2018

02u38 0

In de Aerschotstraat is een verkeersongeval gebeurd tussen een 10-jarige en een 23-jarige fietser, beiden uit Sint-Niklaas. Ze zijn tegen elkaar gereden. De 10-jarige fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis en was lichtgewond aan de mond.





(PKM)