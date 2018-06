Fietser zwaargewond 18 juni 2018

Op het kruispunt van de Breestraat en Prins Boudewijnlaan is vrijdagnacht rond 0.40 uur een fietser zwaar ten val gekomen. De fietser liep zware verwondingen op, maar van levensgevaar was geen sprake. De politie vond geen sporen van een aanrijding. Een verhoor van het slachtoffer moet later duidelijkheid brengen. (PKM)