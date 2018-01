Fietser tegen geparkeerde auto 02u38 0

Een 53-jarige fietser uit Sint-Niklaas verloor woensdagochtend rond 4.10 uur de controle over het stuur in de Driekoningenstraat. Hij kwam terecht tegen een geparkeerd voertuig. De man raakte hierbij lichtgewond. Na controle bleek de man te sturen onder invloed van alcohol. De politie trok zijn rijbewijs voor 6 uur in. (PKM)