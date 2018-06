Fietser lichtgewond 11 juni 2018

In de Spieveldstraat in Sint-Niklaas is zaterdag rond 17.30 uur een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding. De 18-jarige fietser uit Sint-Niklaas reed op de Mechelen-Terneuzenwegel, richting Sint-Niklaas. Op het kruispunt met de Spieveldstraat negeerde hij het voorrangsbord en kwam in aanrijding met een voertuig, bestuurd door 38-jarige man uit Stekene die in de Spieveldstraat richting Weynstraat reed. De fietser raakte lichtgewond en de wagen liep blikschade op. (PKM)