Fietser lichtgewond 28 maart 2018

Op de Grote Markt in Sint-Niklaas zijn gisterochtend rond 8.20 uur een fietser en auto op elkaar gebotst. Een minderjarige fietser reed op het fietspad richting Houtbriel en wilde de oversteekplaats voor voetgangers oversteken ter hoogte van het Sint-Nicolaasplein. Een automobilist die net had gestopt om voetgangers over te laten, zag de fietser niet aankomen, waarna de aanrijding volgde. De fietser raakte lichtgewond. (PKM)