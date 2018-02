Fietser lichtgewond 01 februari 2018

02u39 0

Gisterenmiddag vond rond 14.30 uur een ongeval plaats in de Hazewindstraat. Een 53-jarige vrouw uit Sint-Niklaas fietste in de Hazewindstraat toen ze in aanrijding kwam met het portier van een geparkeerd voertuig dat plots werd geopend. De fietser raakte lichtgewond. (PKM)