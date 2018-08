Fietser gewond 27 augustus 2018

In de Vlasstraat in Sint-Niklaas is het vrijdag tot een botsing tussen een personenwagen en een fietser gekomen. De 26-jarige automobilist verleende geen voorrang aan de fietser, die licht geraakt werd en ten val kwam. Het 58-jarige slachtoffer raakte lichtgewond. (PKM)