Fietser aangereden 28 maart 2018

Op het kruispunt van de OLV-straat met de Hemelaerstraat in Sint-Niklaas vond maandag rond 11.45 uur een ongeval plaats. Een 69-jarige man uit Sint-Niklaas fietste op het fietspad richting Grote Markt. Hij werd aangereden door een 73-jarige vrouw uit Sint-Niklaas die wilde afslaan in de Hemelaerstraat en de man niet tijdig had opgemerkt. De man raakte lichtgewond. (PKM)