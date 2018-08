Fietser aangereden op kruispunt 16 augustus 2018

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Lodewijk De Meesterstraat en de Lamstraat in Sint-Niklaas is dinsdagavond omstreeks 18.45 uur een 60-jarige fietser gewond geraakt. Het slachtoffer uit Sint-Niklaas kwam ten val na een aanrijding met een wagen. De 25-jarige bestuurster wilde op het kruispunt links de Lamstraat inrijden, maar had geen oog voor de fietser die vanuit de Lamstraat kwam. De zestiger werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (JVS)