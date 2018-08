Festival Walhalla klokt af op 2.800 bezoekers 09 augustus 2018

02u33 0 Sint-Niklaas De organisatoren van het Walhalla Festival vorig weekend blikken terug op een meer dan geslaagde editie. Met meer dan 2.800 bezoekers vestigde het tweedaagse festival opnieuw een record.

"Het was voor ons in zekere zin het jaar van de waarheid. Het doet dan ook enorm veel deugd dat we opnieuw sterk gegroeid zijn, zowel op vlak van bezoekerscijfers als van programmatie", aldus Conner Rousseau van Walhalla Festival. Vorig jaar telde het festival 2.100 bezoekers, dit jaar ging dat naar 2.800.





Nieuwigheden

De nieuwe vipformule, gehost door chauffeurbedrijf Get Driven, trok mensen aan van ver buiten de Wase grenzen. Verder pakte Walhalla nog uit met een reeks fijne nieuwigheden, zoals een karaokebar, een pop-uprestaurant, graffiti-artiesten, een eigen basketbalveld en de eerste live-act met TheColorGrey. "We verstevigen op deze manier onze positie als openluchtfestival in de regio. En dat was alleen maar mogelijk door de inzet van onze 120 vrijwilligers. De komende weken zullen duidelijkheid scheppen over de toekomst van Walhalla. Deze editie was geslaagd, maar we willen meer. We gaan verder ook meer inzetten op ondersteuning en promotie van jongeren en events in de regio, die we van nut kunnen zijn met het netwerk en de ervaring die we intussen hebben opgebouwd." (JVS)