Festival Techno For Humanity wil 5 miljoen liter water besparen 06 april 2018

Het festival Techno For Humanity, dat plaatsvindt op zondag 15 april op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, pakt het duurzaam aan. "Door een volledig vegetarisch en deels veganistisch aanbod van eten, zowel voor crew als bezoekers, besparen we ruim 1.000 liter water per persoon per dag. Op het totaal aantal bezoekers besparen we daarmee minstens 5 miljoen liter water. Op deze manier hopen we bezoekers te inspireren", klinkt het bij de organisatie.





"Duurzaamheid is één van de belangrijkste bouwstenen van het festival. Dat tonen we onder meer door de inzet van herbruikbare bekers, 100 procent groene energie, zoveel mogelijk informatie via de festival-app om de hoeveelheid print te reduceren, composteerbaar eetgerei en een totaalverbod op rietjes. Maar we zijn ook uniek in onze soort. We schenken immers alle winsten aan verschillende goede doelen. Alle artiesten spelen gratis, veel leveranciers komen voor de kostprijs en ook cateraars, partners en sponsors dragen hun steentje bij."





De goede doelen zijn Animal Rights, Last Night A DJ Saved My Life, Mobile school en Brabo Fonds. Techno For Humanity vindt plaats op zondag 15 april van 11 tot 23 uur. De organisatie wil er ook graag op termijn een meerdaags festival van maken op De Ster. Info: www.technoforhumanity.com. (JVS)