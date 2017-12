Feestend het nieuwe jaar in VAN DISCOTHEEK TOT JEUGDHUIS: HIER GA JE UIT DE BOL OP OUDEJAAR YANNICK DE SPIEGELEIR

Sint-Niklaas Wie 2018 graag feestelijk inzet, kan in het Waasland terecht op tal van party's. Van een megafuif in een discotheek tot een feestje in een jeugdhuis: er is voor elk wat wils. De nachtbussen van De Lijn brengen je veilig thuis.

Nacht van het nieuwe jaar (Sint-Niklaas)





De opvolger van 'Cirque de Bizous' in feestzaal 't Bauhuis lokte vorig jaar al 1.300 jeugdige feestvierders. Dit jaar mikken de organisatoren naar eigen zeggen op 'bigger' en 'better' met lokaal en Nederlands talent op het podium. De deuren openen om 23 uur. Tickets kosten 12 euro.





Back to The Future (Sint-Niklaas)





Concertzaal De Casino lanceert met Back to the Future een nieuw partyconcept op oudjaar. Op de straffe line-up prijken namen als die van Tom Barman, Soulshakers en Black Mamba. Het feest start om 00.30 uur, maar alle tickets zijn intussen uitverkocht.





New Year's Eve (Sint-Niklaas)





Club Exo aan de Heidebaan in Sint-Niklaas is uitgegroeid tot een populaire trekpleister bij BV's en profvoetballers. Wie 2018 in stijl wil inzetten, is dus aan het juiste adres in de discotheek. De New Year's Eve-party start al om 23 uur.





Exit 2017 (Lokeren)





De Lokerse eindejaarsfuif bij uitstek Exit is intussen al aan zijn tiende editie toe. Om dat jubileum in de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex te vieren pakt organisator KSA Lokeren uit met enkele bekende namen zoals Netskydrummer Michael Schack en Skyve feat. MC Elvee. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. De deuren openen om 00.30 uur.





New Year's Eve (Lokeren)





Wie graag wat kleinschaliger feest en eerst zijn buikje rond wil eten, is zondagavond aan het juiste adres in jeugdhuis Okapi. De fuif wordt voorafgegaan door een oudejaarsdiner. De tickets voor het exclusieve evenement zijn helaas wel al allemaal de deur uit.





Nieuwjaarsfuif (Beveren)





De medewerkers van jeugdhuis Togenblik zwaaien zondagnacht om 1 uur de deuren open voor een nieuwjaarsfuif. Feesten, dansen en cava drinken vormen de vertrouwde ingrediënten om 2018 goed in te zetten. De toegang is gratis.





Feestnacht 2018 (Stekene)





Bijna zaten ze dit jaar in Stekene zonder nieuwjaarsfuif, maar daar staken de helpende handen van jeugdhuis De Cramme een handje voor. Dankzij hun massale hulp opent De Cramme zondagnacht de deuren vanaf 00.30 uur. Achter de draaitafels staan onder meer Ravenous, Black Mamba en Di Fusta. Tickets voor de fuif kosten 10 euro in voorverkoop.