Feest voor medewerkers AZ Nikolaas na behalen kwaliteitslabel Foto Joris Vergauwen

Feest in AZ Nikolaas, waar zowat duizend artsen, medewerkers en vrijwilligers het behalen van het internationaal erkende NIAZ-kwaliteitslabel vierden. In oktober 2017 lichtten auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg het ziekenhuis door. Het resultaat: AZ Nikolaas slaagt met grootste onderscheiding. "Dit internationale kwaliteitslabel biedt patiënten, bezoekers, verwijzers, artsen en medewerkers de garantie dat het ziekenhuis een veilige en goed georganiseerde zorginstelling is, waar kwaliteitsvolle zorgverlening voorop staat", klinkt het. Het feestje werd afgesloten met een verrassingsoptreden van Hooverphonic.





(JVS)