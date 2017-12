Fan stelt Bow & Arrow gerust 02u29 0 Foto Joris Vergauwen Bow & Arrow-fan Kato Selis.

De onfortuinlijke fan die vorige week het optreden van de band Bow & Arrow in de chalet van de ijspiste bloedend moest verlaten, heeft laten weten dat alles oké is met haar. De band deed via onze krant een oproep om na te gaan hoe zij het stelde. Tijdens een uptempo-nummer botste een wild dansende man tegen het meisje. Zij kreeg een ferme kopstoot en moest met een serieuze bloedneus het optreden bruusk verlaten. De bandleden van Bow & Arrow waren bezorgd en wilden weten hoe het met hun fan ging. Zij stelde hen intussen gerust: "Het licht ging even uit, maar na een paar dagen hoofdpijn is alles intussen opnieuw in orde. Bedankt voor jullie bezorgdheid en tot het volgende optreden!", liet Kato Selis weten aan Bow & Arrow. Leuk voor de bandleden, die opnieuw met een gerust gemoed naar het volgende optreden kunnen uitkijken. Afwachten of ze iets speciaals van plan zijn voor hun fan Kato. (JVS)