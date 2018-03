Familiehulp houdt mantelzorgcafé open 16 maart 2018

02u58 0

De thuishulporganisatie Familiehulp houdt vandaag een 'mantelzorgcafé' in Sint-Niklaas. Mantelzorgers worden er uitgenodigd om over de zorg voor hun familieleden te praten. De laatste jaren neemt de leeftijd van mantelzorgers toe. "Zo is 53 procent van de inwonende mantelzorgers ouder dan 70 jaar, terwijl deze mensen steeds vaker zélf te kampen hebben met fysieke ongemakken. Het wordt voor veel mensen op die manier een grote belasting", zegt Kathleen Frits van Familiehulp, dat een betere samenwerking wil tussen de thuiszorg en mantelzorgers. "Bedoeling van het mantelzorgcafé is om ideeën uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen. Zo kunnen we samen een passend zorgaanbod uitwerken." Het mantelzorgcafé vindt plaats in NOAH Sint-Niklaas, Kalkstraat 48, tussen 13 en 17 uur. (JVS)