Familiegroep Alzheimer Liga viert vijfde verjaardag: "In het Waasland lijden een paar duizend mensen aan Alzheimer. Wij brengen families bij elkaar"

15 januari 2019

10u45 0 Sint-Niklaas De Familiegroep van de Alzheimer Liga van de regio Sint-Niklaas viert op vrijdag 25 januari de vijfde verjaardag. Zowel patiënten, mantelzorgers, familieleden en vrienden zijn welkom. De Familiegroep wil hen bij elkaar brengen om hen de nodige raad en steun te geven bij de zware zorgtaken.

Volgens de Familiegroep van de Alzheimer Liga in Sint-Niklaas is het van enorm groot belang om families die worden getroffen door de ziekte samen te brengen. “In het Waasland lijden een paar duizend mensen aan de ziekte van Alzheimer. Omwille van de veroudering van de bevolking zal dit aantal in de komende jaren nog sterk toenemen. Deze aandoening heeft niet alleen een grote impact op het leven van de patiënt, maar ook op het welzijn van familie en naasten. Onze Familiegroep van de Alzheimer Liga wil de mantelzorgers bij elkaar brengen en hen de nodige raad en ondersteuning geven bij hun zware zorgtaken. Dat is erg belangrijk voor deze kwetsbare groep mensen in onze stad en regio”, stelt Robert De Bock van de Familiegroep, die in Sint-Niklaas nu precies vijf jaar bestaat.

Voor die vijfde verjaardag wordt een feestje georganiseerd op vrijdag 25 januari in dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark 14 in Sint-Niklaas. Om 14 uur is er een optreden van de koren Vergeetmijliedjes, Cantanos en Rosenbergkoor. Zowel patiënten, mantelzorgers, familieleden en vrienden zijn welkom. Iedereen wordt die dag verwend met hapjes, drankjes, koffie en taart. Alles is gratis. Er wordt gevraagd om je aanwezigheid door te geven, via het nummer 0468/27.93.46 of via e-mail naar sintniklaas@alzheimerliga.be.