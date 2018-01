Familie viert viergeslacht met komst tweeling 02u41 1 Foto Joris Vergauwen

In Sint-Niklaas is er een nieuw viergeslacht gevierd, met de geboorte van de tweeling Axelle en Ella. De meisjes zijn intussen iets meer dan drie maanden oud. Stammoeder en trotse overgrootmoeder is Magda Van der Gucht. Myriam De Witte is de fiere oma en Sophie Ianello is de mama van de tweeling.





(JVS)