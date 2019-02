Familie Maymouna (5) kijkt doodrijder voor het eerst in de ogen Zitting met maand uitgesteld op vraag van burgerlijke partijen Kristof Pieters

20 februari 2019

13u03 0 Sint-Niklaas De chauffeur die op 20 augustus een moeder met haar twee kinderen van het voetpad maaide op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas is woensdag voor de politierechtbank verschenen. Bij het ongeval kwam de 5-jarige kleuter Maymouna Diallo om het leven. De bestuurder zat vijf maand in de cel en nog maar recent vrijgelaten onder voorwaarden. De pleidooien zijn op vraag van de burgerlijke partijen met een maand uitgesteld.

Het ongeval dat het jonge meisje het leven kostte, gebeurde vlak voor de inrit van warenhuis Lidl. De kleuter ging samen met mama Zeinabou (42) haar zus Kadidiatou (8) nog snel een paar boodschappen halen in de supermarkt, toen ze plots alle drie op het voetpad werden weggemaaid door de auto van A.C. (21). Die was met hoge snelheid de controle over het stuur van zijn wagen verloren. De Nederlander met Angolese roots had geen rijbewijs en reed met een geleende huurauto. De 5-jarige Maymouna Diallo overleefde de klap niet. De kleuter was op slag dood. Haar moeder werd zwaargewond en is vandaag nog altijd aan het revalideren. Haar andere dochter kwam er met enkele breuken vanaf. Zij gaat intussen al terug naar school.

De moeder was woensdag niet aanwezig bij de start van het proces. Haar familie was wel vertegenwoordigd. Het was de eerste keer dat ze oog in oog kwamen te staan met chauffeur A.C. Die zat vijf maand vast in de cel en werd pas op 21 januari dit jaar vrijgelaten onder voorwaarden. Hij verblijft momenteel bij familie in Sint-Niklaas. A.C. stond eind vorig jaar ook nog terecht in de correctionele rechtbank van Dendermonde voor het bezit van drugs. De politie van Sint-Niklaas had tijdens een controle in 2016 in de Lavendelstraat een halve gram cocaïne aangetroffen bij hem. Daarvoor werd hij veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee maanden met uitstel.

Voor het ongeval op de Antwerpse Steenweg wordt hij vervolgd voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, sturen zonder geldig rijbewijs en het plegen van vluchtmisdrijf. De jongeman verklaarde eerder dat hij was afgeleid door passagiers in de wagen.

Tot pleidooien kwam het woensdag nog niet. De advocaat van de burgerlijke partijen vroeg aan politierechter Miguel Ureel uitstel omdat hij nog maar pas bericht heeft gekregen van de verzekeringsmaatschappij van de geleende huurauto waarmee het ongeval gebeurde. Die heeft pas na lang aandringen ook een raadsman aangesteld maar die moet nu eerst nog het dossier kunnen bestuderen. Voor de familie van de omgekomen kleuter is het echter belangrijk dat de verzekering betrokken is bij de rechtszaak voor het vergoeden van alle leed en schade. De rechter ging in op het verzoek en heeft nu een maand uitstel verleend. De zaak zal op 27 maart gepleit worden.