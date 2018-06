Ezeltje vastgebonden en misbruikt in De Ster RECREATIEDOMEIN OVERWEEGT OM CAMERABEWAKING TE PLAATSEN JORIS VERGAUWEN

06 juni 2018

02u51 0 Sint-Niklaas De politie voert een onderzoek naar de daders van een ernstig geval van dierenmishandeling op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Een jonge ezel werd er in de kinderboerderij vastgebonden en met een scherp voorwerp in zijn achterste toegetakeld. Er komt nu zelfs camerabewaking in de kinderboerderij.

Met walging en ongeloof wordt op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gereageerd op wat zich eind mei heeft afgespeeld. Toen is een groep mensen het domein binnengedrongen om de kinderboerderij te bereiken, waar ze een ezeltje van nog geen twee maanden oud zwaar hebben mishandeld. Eén van de verzorgers trof 's ochtends het ezelsveulen aan in zijn hok, vastgeplakt met tape. "Het dier was vastgebonden rond zijn nek en poten. Ze hebben met een scherp voorwerp, wellicht een stok, in het achterste van het dier gezeten. Het ezeltje heeft ernstige verwondingen opgelopen en verkeerde even in kritieke toestand. Het was nog de vraag of het darmvlies zou ontsteken. Daardoor zou het ezeltje snel hoge koorts kunnen maken, waardoor het zou moeten worden afgemaakt. Het arme beestje krijgt antibiotica en andere medicatie. Het evolueert in gunstige zin, maar natuurlijk heeft het dier ook een trauma opgelopen", reageert De Ster-directeur Pieter Debaets. "Vermoedelijk waren de daders met vier of vijf. Als je de moeder in bedwang wil houden, kun je dat niet alleen."





Camerabewaking

De politie van Sint-Niklaas heeft intussen een onderzoek geopend en neemt de zaak ernstig. "Dit gaat om dierenmishandeling. We voeren een opsporingsonderzoek naar de feiten die zich op De Ster hebben afgespeeld", klinkt het. Op het provinciaal recreatiedomein volgen ze nauwgezet de toestand van het ezeltje op, in samenspraak met een dierenarts. Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Het is moeilijk om continu de kinderboerderij in de gaten te houden. Daarom zullen we camera's moeten plaatsen."





Niki

In de kinderboerderij op De Ster verblijven momenteel vier ezels, waarvan twee veulens. Het toegetakelde ezeltje is Niki, tevens het jongste ezeltje. "Het werd geboren rond Pasen, toen ook de Ronde van Vlaanderen werd gereden. Daarom hebben we het diertje 'Niki' genoemd, naar de winnaar Niki Terpstra. We zorgen hier uiteraard heel goed voor onze dieren. De kinderboerderij wordt momenteel ook verder uitgebouwd. Dan is het een klap als zoiets gebeurt. En we hebben eerder al moeten ingrijpen bij de ezels. Onlangs nog was er een man in een lang, wit kleed over de omheining gesprongen om op één van de ezels te gaan rijden. Hij vond dat dat moest kunnen. 'Ezels dienen om op te rijden', zei hij. We hadden een hevige discussie om duidelijk te maken dat we in een kinderboerderij niet op ezels rijden."