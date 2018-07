Extra maatregelen tegen waterschaarste 20 juli 2018

Gouverneur Jan Briers heeft gisteren extra maatregelen afgekondigd in verband met de waterschaarste. De gouverneur riep inwoners eerder deze week al op tot een spaarzaam watergebruik. Door de aanhoudende droogte en de warme dagen dreigt de leidingwaterproductie immers in gedrang te komen. Ook het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zijn zelfs volledig drooggelegd. Voor alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt er daarom met onmiddellijke ingang een oppompverbod. De situatie wordt op de voet gevolgd. Er komen ook restricties op het gebruik van drinkwater. Het is nu verboden om auto's te wassen of zwembaden van meer dan 100 liter te vullen. Ook sportterreinen mogen niet meer met leidingwater worden besproeid. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1.600 euro.





(PKM)