Extra maatregelen tegen norovirus in AZ Nikolaas JVS

25 november 2018

17u59 6 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas worden extra maatregelen genomen tegen het norovirus. Er is een vermoeden dat het virus, dat ‘buikgriep’ veroorzaakt en erg besmettelijk is, aanwezig is bij patiënten en medewerkers op enkele verpleegafdelingen in Sint-Niklaas.

In AZ Nikolaas wordt intern met aandrang een aantal extra maatregelen opgelegd om de verspreiding van het norovirus tegen te gaan. Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het maagdarmkanaal veroorzaken, beter gekend als ‘buikgriep’. Klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. Het norovirus is erg besmettelijk en er zijn geen inentingen of medicijnen om een infectie te voorkomen. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich heeft.

In AZ Nikolaas is nog altijd een vermoeden van de aanwezigheid van het norovirus bij patiënten en medewerkers op enkele verpleegafdelingen in Sint-Niklaas. Er zijn dwingende maatregelen voor álle medewerkers om maximale handhygiëne toe te passen. Patiënten en/of medewerkers met plotse symptomen van braken en diarree moeten onmiddellijk gemeld worden op een intern telefoonnummer. Alle patiënten met dergelijke symptomen moeten ook in contactisolatie.