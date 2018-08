Extra fietsruimte langs Spoorweglaan MISSING LINK TUSSEN WESTERPLEIN EN DRIEKONINGEN WEGGEWERKT JORIS VERGAUWEN

07 augustus 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Vier weken voor de start van het schooljaar zijn in de Spoorweglaan de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad. Die moeten de 'missing link' wegwerken in de fietssnelweg tussen het Westerplein en het kruispunt Driekoningen in het Sint-Niklase centrum.

Het leverde nog een fikse rel op, die actie van de politie een tijd geleden aan de Spoorweglaan, met een heuse open brief van leerkrachten aan politie en stadsbestuur als gevolg. Zij vroegen daarin om geen heksenjacht op fietsers te houden, maar om zelf met veilige alternatieven te komen. Aanleiding was een controle waarbij een twintigtal fietsers een boete kregen voor fietsen in de verkeerde richting in de Spoorweglaan, vanaf het kruispunt van Driekoningen naar school, om de drukke ring en één van de gevaarlijke oversteekplaatsen tussen de spoorbrugpijlers te vermijden.





Werkzaamheden gestart

Vanaf 1 september zullen fietsers tussen het nieuwe kruispunt Driekoningen, dat tegen 20 september volledig afgewerkt moet zijn, en het kruispunt Plezantstraat-Spoorweglaan een nieuw dubbelrichtingfietspad kunnen gebruiken, aan de kant van de OLV Presentatie. De werkzaamheden zijn gisteren van start gegaan. Daarbij wordt ook het kruispunt met de Plezantstraat aangepakt. Ter hoogte van het RVA-kantoor, aan de hoek Plezantstraat-Spoorweglaan, verdwijnt de rechtsafslagstrook voor auto's en komt er in de plaats een opstelzone voor fietsers. Die zone wordt via een nieuwe oversteekplaats voor fietsers in beide rijrichtingen verbonden met de fietsstraat Westerstraat. Die oversteekplaats wordt aangelegd in september of oktober. Auto's kunnen de rechtsaf-beweging naar de Spoorweglaan blijven maken, via de centrale rijstrook op de Plezantstraat. "Hiermee zetten we een volgende stap in het wegwerken van de missing link tussen Waaslandroute Oost en Waaslandroute West, die deel uitmaken van de fietssnelweg F4 Antwerpen-Gent", stellen schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en Johan Cooreman van de mobiliteitspolitie. "De eerste stap was een veilige verbinding via de fietsstraat Westerstraat. De volgende stap gebeurt nu met een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant van de Spoorweglaan én een volledig vernieuwd kruispunt Plezantstraat. Daar maken we een keuze voor de fietser en nemen we een stuk ruimte voor de auto weg, maar we verwachten niet dat er daardoor problemen zullen opduiken. Als het kruispunt Driekoningen straks afgewerkt is, zal de doorstroming van het verkeer er via de twee rotondes een pak vlotter verlopen dan met de verkeerslichtenregeling vroeger."





Fietsbrug

Een laatste stap in de uitbouw van een degelijke fietssnelweg doorheen het stadscentrum is de aanleg van een breed fietspad aan de achterkant van het station én de bouw van een fietsbrug over Vijfstraten, die aansluit op de bestaande fietsroute aan de Nieuwe Molenstraat richting Beveren. "We hopen in 2019 die fietsbrug te kunnen bouwen. Voor het fietspad achter het station is verder overleg met Infrabel nodig."