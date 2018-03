Expo toont collectie typemachines W.F. Hermans 15 maart 2018

02u50 0

In de bib loopt nog tot 22 april de expo 'Nooit meer typen'. Die biedt een unieke kijk op de liefde voor schrijfmachines van Willem Frederik Hermans, de Nederlandse auteur die in zijn leven een collectie van zowat 161 typemachines verzamelde. In 2013 verwierf boekhandel Limerick in Gent die collectie. 15 machines zijn nu te ontdekken in de bib van Sint-Niklaas, naast een aantal bibliofiele werken en ander spullen uit de Hermans-collectie. Ook de schrijfmachine van Annie M.G. Schmidt staat er te pronken. "We breiden deze expo uit tot een 'verhaal over het schrijven'. Aan 30 auteurs die hier de voorbije jaren zijn gepasseerd, vroegen we om een tastbaar stukje van hun dagdagelijks schrijversbestaan te onthullen. Zo kregen we kladschriftjes, manuscripten, schrijfmachines tot schilderijtjes en pennentassen, onder meer van Christophe Vekeman, Maud Vanhauwaert, Margot Vanderstraeten, Erik Vlaminck, Delphine Lecomte en vele anderen. Een unieke expo over het ambacht van het schrijven. Of het nu met de typemachine of de computer is: wat voorafgaat aan het boek, verloopt nog even ambachtelijk."





Op donderdag 22 maart om 20 uur gaan auteurs Christophe Vekeman en Dirk Leyman in gesprek over het schrijverschap. Op vrijdag 23 maart om 20 uur komt de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert vertellen over haar werk en hoe dat tot stand komt.





(JVS)