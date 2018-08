Expo 'Sinnekloas boven!' in museum SteM 10 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas In de Piet Elhoutzaal van het museum SteM in Sint-Niklaas opent volgende week een opmerkelijke expo.

Die heet 'Sinnekloas boven!' en toont een selectie van de omvangrijke collectie die Sint-Niklazenaar André Vandenbosch in zijn leven bijeen sprokkelde. De man overleed vorig jaar, de stad nam recent de verzameling voor 10.000 euro over van zijn echtgenote. De verzamelaar hield werkelijk álles bij wat met Sint-Niklaas te maken had, waaronder nooit eerder gezien materiaal over de kermissen, bloemenstoeten, het verenigingsleven, onderwijs, nijverheid en sport.





Unieke stukken

Vele decennia lang schuimde hij ruilbeurzen, rommelmarkten en brocantezaken af. "Het gaat vooral om documenten en fotomateriaal, vele duizenden stuks, die bij hen thuis bewaard waren. Na het overlijden van haar man wilde de echtgenote graag dat de verzameling als één geheel zou worden overgenomen. Wij zagen er meteen de grote meerwaarde van in. Er zitten heel unieke stukken in. En duidelijk is dat ze werden verzameld door een echte 'Sinnekloazeneir', iemand met een enorm groot hart voor zijn geboortestad", aldus museumconservator Ward Bohé en cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA). De expo 'Sinnekloas boven!' is te bezichtigen van 19 augustus tot en met 23 september.





Info: www.musea.sint-niklaas.be. (JVS)