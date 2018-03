Expo 'More = More' toont werk 30 beeldmakers 15 maart 2018

Nog tot 8 april loopt in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek de expo 'More = More', die het werk toont van meer dan dertig, niet-professionele beeldmakers.





De organisatie Breedbeeld en het Cultuurcentrum Sint-Niklaas zetten het werk in de kijker van niet-professionele fotografen, filmmakers en mediakunstenaars. Curator is modeontwerper en kunstenaar Tom Van Der Borght uit Sint-Niklaas, die via zijn videoclip en artwork voor The Van Jets bij Breedbeeld in beeld kwam. In totaal stuurden 93 beeldmakers hun werk in, met als thema 'overdaad'. Daaruit werden 30 kunstenaars gekozen. Eén van hen is Timo Vergauwen (28) uit Beveren, die als tourfotograaf in de Verenigde Staten op pad ging met het folkduo Handmade Moments. "Ze rijden het land door met hun tourbusje, dat ook hun thuis is. Ze leven van het geld dat ze krijgen als ze ergens optreden. Een bijzondere ervaring, al was ik ook getuige van de keerzijde van de medaille nadat ze een zwaar ongeval haddenen één van hen zwaargewond raakte, in een land zonder sociale zekerheid", aldus fotograaf Timo Vergauwen, die op deze expo voor het eerst met zijn werk naar buiten komt. "Het is leerrijk, het doet goed om eens stil te staan bij de presentatie van je werk. Mijn beelden komen beter tot hun recht." Expo is open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur.





Info: www.breedbeeld.org. (JVS)