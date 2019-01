Expo ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ sluit af met evenement én tank uit Poelkapelle JVS

25 januari 2019

14u22 0 Sint-Niklaas Volgende zondag 3 februari is er in het museum SteM Zwijgershoek een groot slotevenement bij de tentoonstelling ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’. De blikvanger is een replica van een tank uit de Eerste Wereldoorlog.

De expo ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ heeft de voorbije maanden meer dan 2.500 bezoekers naar het museum SteM in Sint-Niklaas gebracht. Een bijzondere expo is het, met 150 stereoscopische foto’s uit de periode 1916-1919 van het Belgische front in de Westhoek, voor het eerst op groot scherm in 3D. De spectaculaire beelden illustreren op pakkende wijze het frontleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De foto’s zijn een selectie uit 375 beelden die pater-scheutist Gustave Drossens nam. Hij was brancardier en ziekenverpleger aan het front. Dankzij zijn passie voor fotografie werd hij een van de weinige Wase documentalisten van de Eerste Wereldoorlog.

Slot

Volgende week loopt de expo op zijn einde. Het museum organiseert op zondag 3 februari een groots slotevenement. Daarvoor komt zelfs een tank uit Poelkapelle naar Sint-Niklaas. “Het gaat om een indrukwekkende replica van een Britse Mark IV-tank uit de Eerste Wereldoorlog. Een vereniging bouwde de tank na die na de oorlog de blikvanger was op het dorpsplein van Poelkapelle”, aldus museumconservator Ward Bohé.

Last Post

Maar er is meer die zondag. Bezoekers kunnen er ‘oorlogse wortelsoep’ krijgen met hun rantsoenbon, de modelbouwers van Diorama’s Modelbouwclub Willebroek tonen er hun impressies van de slagvelden van WO I, er is een lezing van historicus Pieter Serrien over de laatste 24 uren van de oorlog en leden van de vzw Memorial Museum Fort Liezele wekken het soldatenbestaan tijdens WO I weer tot leven op het pleintje voor het museum. Docenten en leerlingen van de Sint-Niklase Muziekacademie brengen dan weer elk uur een ontroerende Last Post. En natuurlijk kan iedereen die zondag ook nog de filmvoorstelling van ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ volgen, met 3D-bril.

Westhoek

Intussen is het nog niet duidelijk wat er met de unieke 3D-beelden zal gebeuren. “We hopen eigenlijk dat ze een tweede leven krijgen, in een museum in de Westhoek. Daar horen ze thuis. Het zijn unieke beelden die echt hun plaats verdienen op een plek waar de Eerste Wereldoorlog blijvend wordt herdacht”, aldus cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).

Het slotevent van ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ vindt plaats op zondag 3 februari van 11 tot 17 uur in het museum SteM op Zwijgershoek in Sint-Niklaas. De toegang is gratis.