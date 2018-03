Expo 'Frame Play Pause' in academie 27 maart 2018

03u33 0

Nog tot 29 april is er in de Vierkante Zaal en de Annex van d'Academie de tentoonstelling 'Frame Play Pause'. Die focust op cross-overs in fotografie, film en digitale media met werk van Hans Op de Beeck, Dries Depoorter, Nick Proot, David Blandy, Marie Cloquet, Marc De Blieck en Sarah Vanagt. In deze tentoonstelling wordt ook een aparte ruimte voorzien om een 'steam-fablab' in te richten. Dat is een plek waar de digitale wereld de artisanale ontmoet. "Het wordt een plaats waar boeiende zoekprocessen kunnen ontstaan. We willen de bezoekers uitdagen om actief op onderzoek te gaan en de mogelijkheden van elk medium uit te puren", klinkt het. De expo is te bezoeken op woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. (JVS)