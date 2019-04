Expo Disegno in Vierkante Zaal: “Blik op de tekening als proces” JVS

09 april 2019

17u08 0 Sint-Niklaas D’Academie Beeld pakt in de Vierkante Zaal in Sint-Niklaas uit met de expo ‘Disegno’. Die focust op de tekening als proces, met een blik op de vaak boeiende zoektocht van kunstenaars via schetsen en ontwerpen naar het eindproduct.

“De intimiteit en kwetsbaarheid van de schets toont zeer mooi aan hoe een kunstenaar een bepaalde weg aflegt en tot het eindresultaat komt”, vertellen d’Academie Beeld-directeur Niko Van Stichel en Annelies Van Wetteren. In het tweede luik van de dubbeltentoonstelling ‘Disegno’ komen schetsen aan bod van zowel hedendaagse kunstenaars als oude meesters, naast de schetsboeken en ontwerptekeningen van leerkrachten en leerlingen uit de academie.

De expo geeft een gevarieerde inkijk in het werk van een hele reeks oude én hedendaagse kunstenaars. “Renaissance– en barokschilders als Veronese, Cortona, Carricci, Piola en Cantarini maakten niet alleen voorstudies voor schilderijen, maar eveneens voor ornamenten, plafond-en muurschilderingen en beeldhouwwerken. En ook voorstudies van schilderijen van moderne en hedendaagse meesters als Jean Brusselmans, Philippe Vandenberg, Mario De Brabandere, Walter Swennen, Dan Van Severen, Peter Buggenhout en Bert Van Rossem bewijzen dat schetsen waardig op zichzelf kunnen staan, als dagboekfragment of zelfstandig kunstwerk. Vroeger werden schetsen als tweederangs beschouwd, maar vandaag niet meer.”

De expo biedt ook een inkijk in de 2D- en 3D-ontwerpen van hedendaags kunstenaars en docenten aan de academie, zoals Benny Luyckx, Tim Polfliet, Michael Pycke, Edith Ronse en Robert Van Dromme. Voorstudies voor schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, fotokunst, vrije grafiek, illustratieve vormgeving, edelsmeedkunst en interieurvormgeving worden afgewisseld met schetsen voor keramiek, animatiefilm, mode, schoenontwerp en zelfs theaterproducties.

‘Disegno’, het tweede luik, loopt nog tot 19 mei in de Vierkante Zaal in de Paul Snoekstraat 3 in Sint-Niklaas. De expo is te bezichtigen op woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Info: www.academiesintniklaas.be