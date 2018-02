Expo 'de Nacht' in Vierkante Zaal 10 februari 2018

Na het 24 uur durend kunstenfestival 'de Nacht' in de kunst- en muziekacademie van Sint-Niklaas volgt ook een tentoonstelling 'de Nacht'.





"De creatieve exploten van die 24 uur worden gebundeld in een tentoonstelling. Het resultaat van de Nacht kan iedereen bewonderen vanaf vandaag tot 4 maart in de Vierkante Zaal en de Annex van d'Academie", klinkt het.





De opening is gepland vandaag om 16 uur in de Vierkante Zaal in de Paul Snoekstraat 3. Openingsuren van de expo zijn woensdag, donderdag en zaterdag van 14 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur. Meer info op www.academiesintniklaas.be. (JVS)