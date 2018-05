Evacuatie-oefening in Shopping Center 31 mei 2018

02u50 0

In het Waasland Shopping Center vindt vandaag de jaarlijkse evacuatie-oefening plaats, in samenwerking met de lokale hulpdiensten. Dat gebeurt rond 10.15 uur, waarbij een brand met veel rookontwikkeling wordt gesimuleerd ter hoogte van de winkels Pimkie en CoolCat. "Deze oefening wordt georganiseerd om de procedures van alle betrokkenen én de samenwerking tussen de verschillende partijen te optimaliseren. We zijn dan ook zeer dankbaar dat de hulpdiensten hier hun medewerking aan willen verlenen", klinkt het bij WaSC-manager Toon de Meester. De oefening vindt alleen plaats bij goed weer. Als het onweerachtig is, wordt de oefening afgelast. De tijd die deze evacuatie-oefening in beslag neemt, is beperkt. Nadien kunnen bezoekers ongestoord verder winkelen. (JVS)