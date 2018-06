Europees bezoek voor Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 22 juni 2018

De Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie heeft leerlingen en leerkrachten uit Duitsland en Slovenië op bezoek gekregen. Dat gebeurde in het kader van 'Erasmus+', een Europees uitwisselingsproject. Ze logeerden een weekje bij gastgezinnen en kregen een intensief weekprogramma voorgeschoteld, met onder meer een bezoek aan Volvo Trucks in Gent en de historische binnenstad en een bezoek aan de Europese instellingen en Brussel. Uiteraard werd de groep ook in Sint-Niklase stadhuis verwelkomd door de burgemeester. Er werd ook nog gewerkt rond het thema 'Skills4Life', waarbij de jongeren samen een project uitwerken om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.





(JVS)