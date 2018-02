Escape Room pakt uit met nieuwe kamers 13 februari 2018

03u02 0 Sint-Niklaas Jezelf laten opsluiten in een kamer en er binnen het uur proberen uit geraken, ook in Sint-Niklaas slaat de formule van de Escape Room sterk aan. Sinds kort is die Escape Room geopend in de Reinaert Galerij.

De uitbaters gaan er het aantal kamers gevoelig uitbreiden. Escape Room telt momenteel één kamer, de 'Joker-room'. De tweede kamer, met de Azteken en Maya's als thema, wordt eerstdaags in gebruik genomen. In maart en april komen er nog drie kamers bij.





Verjaardagsfeest

Een ideaal spel voor een verjaardagsfeest, een bedrijfsevent, een vrijgezellenuitstap of gewoonweg een avontuur voor elke groep vrienden. "We krijgen hier allerlei soorten groepen binnen. We laten maximaal dertien mensen binnen per kamer, anders wordt het te veel. 75 procent van de bezoekers slaagt erin om in minder dan 60 minuten uit de kamer te geraken. Het record? 23 minuten, met maar één hint", klinkt het.





Leuke ambiance

Er zit natuurlijk wat tijdsdruk achter, maar het moet leuk blijven. "De sfeer zit hier altijd goed. Er is telkens een heel leuke ambiance. Het is ook geen competitie, maar een spel, puur amusement. De kamers kunnen we natuurlijk niet tonen. Alles blijft geheim. Foto's nemen is niet toegelaten, ook niet voor de deelnemers."





De Escape Room bevindt zich in de Reinaert Galerij, Grote Markt 61 bus 8-9.





(JVS)