Ertebrekers en Delv!s in De Casino JVS

25 januari 2019

15u02 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 26 april komen Ertebrekers en Delv!s naar concertzaal De Casino in Sint-Niklaas.

De Casino presenteert op vrijdag 26 april de crème de la crème der Belgische soulpop, met Ertebrekers en Delv!s. Beide spelen volwaardige sets om nieuw materiaal voor te stellen.

Ertebrekers, de band van Flip Kowlier, Peter Lesage en Jeffrey Bearelle, serveert pop en funk in het West-Vlaams. Met nummers als ‘De Zji’, ‘Eva Mendes’ en ‘Party Too Much’ nestelden ze zich de voorbije jaren al in menig oor. ‘Paranoia’ is de eerste single van de toekomstige plaat ‘Crème’. Wie meer nieuw materiaal wil horen van Ertebrekers kan in De Casino terecht in april. In het voorprogramma staat die avond Niels Delvaux, of ‘Delv!s’, die volgens De Casino uitpakt met “de betere slaapkamersoul, strakke funkpop en organische elektronica”. De voorverkoop is meteen gestart. Info en tickets: www.decasino.be.