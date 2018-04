Erfgoeddag onthult onbekende kunst 20 april 2018

In Huis Nimmegeers in de Kapellestraat kan je zondag in het kader van erfgoeddag gaan kijken naar een bijzondere tentoonstelling over het werk van wijlen kunstschilder Romain Goeters.





Jacques Goeters, zoon van de kunstenaar, verdiepte zich in de culturele nalatenschap van zijn vader. "Vader stond vooral bekend voor zijn schilderijen, maar hij maakte tekeningen, schetsen en keramiek en was de ontwerper van de verschillende Reynaertbanken in Lokeren én het Waasland in de jaren '50 en hij ontwierp verschillende speelpleintjes", aldus Goeters. De expo is zondag te bezichtigen in het historische pand van de familie Nimmegeers van 13.30 tot 17.30 uur en volgende week zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Ook elders in het Waasland kan je in het kader van erfgoeddag heel wat bijzondere activiteiten bezoeken rond het thema 'Kiezen'. Nog in Lokeren wordt het gerenoveerde graf van Alphonse Lamborelle, eerste directeur van de Rijksmiddenschool, plechtig ingehuldigd door de liberale erfgoedvereniging Liberga. In Kruibeke ontsluieren ze de geheimen van de Gravenkasteel aan de hand van een unieke tentoonstelling en boek. In Sint-Gillis-Waas leggen ze je uit hoe vroeger de molenprinsessen en meigraven en -gravinnen verkiezingen wonnen. In de lokalen van het Vredegerecht, de voormalige kazerne Weyler in Sint-Niklaas en het zenuwcentrum van menig verkiezingen, toont K.O.K.W in samenwerking met Bibliotheca Wasiana merkwaardige 19de- en 20ste-eeuwse verkiezingspropaganda. Meer info via www.erfgoedcelwaasland.be. (YDS)