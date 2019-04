Erfgoedcel Waasland houdt congres over Wase dialecten: “De Woase toal ist bewoaren wjeird. Curieus? Komdaf awa” JVS

12 april 2019

11u18 0 Sint-Niklaas De Erfgoedcel Waasland houdt volgende maand een congres over de Wase dialecten. Op deze dag buigen een aantal experten zich over de geschiedenis en de toekomst ervan. “Het Wase dialect is kostbaar immaterieel erfgoed. Maar hoe is het er eigenlijk mee gesteld? Is het ten dode opgeschreven? Is het nog wel levensvatbaar? Of is reanimatie hoognodig?”

Het symposium ‘Zooëgezeed’ vindt plaats op vrijdag 17 mei in het museum SteM in Sint-Niklaas. Het wordt voor één keer een congres waar het algemeen Nederlands niet mee binnen mag. De voertaal is dan het prachtige Wase dialect, met de gekende a- en l-klanken en woorden als ‘muurezieèker’ en ‘jeirebees’. Maar ons dialect zit ook in de verdrukking. “Kunnen we het verder laten leven in nieuwe vormen? Laten we het voortbestaan op een andere manier? De Woase toal ist bewoaren wjeird. Moar oe goant er surrewordig mee? Ist zooë dooët as ne pielewuiter? Of zjúst in de fleur van eur leeven? Curieus? Komdaf awa”, klinkt het.

De Erfgoedcel Waasland, Variaties vzw en Bib Sint-Niklaas nodigen een aantal experten. “Zij nemen je mee door de geschiedenis van het Wase dialect. Aan de hand van concrete voorbeelden krijg je een stand van zaken van het lopend onderzoek. Maar we kijken ook vooruit: wat biedt de toekomst voor het Wase dialect?”

De Erfgoedcel Waasland stelt die dag ook de ‘Praatvaliezen’ voor aan het grote publiek. Deze uitleenbare valiezen illustreren actuele thema’s aan de hand van erfgoed en zetten leerkrachten en OKAN-leerlingen zo op een speelse manier op weg om Nederlands te leren. ‘Zooëgezeed’ wordt samen met Variaties vzw en de Bib Sint-Niklaas gerealiseerd in het kader van het project ‘Talen kleuren de wereld’. Ook het Reynaertgenootschap, Toerisme Lokeren, Confiserie Thijs en NV De Vreese-Van Loo verlenen hun medewerking aan het symposium.

De deelnameprijs bedraagt 15 euro. Inschrijven kan tot zondag 5 mei via bibpubliekswerking@sint-niklaas.be. Info: erfgoedcel@interwaas.be of 03/780 52 10.