Ereschepen en schrijver Daan Anthuenis (74) overleden JVS

02 januari 2019

09u23 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is ereschepen Daan Anthuenis (74) op de laatste dag van 2018 overleden.

Daan Anthuenis overleed maandagavond na een lange strijd tegen kanker. Hij is 74 jaar geworden. Anthuenis was in de jaren zeventig cultuurattaché van Freddy Willockx en werd in de jaren tachtig ook schepen voor Cultuur voor de Volksunie, van 1983 tot 1988. Daarna was hij actief voor de SP in Sint-Niklaas, waarvan hij ook voorzitter werd. Hij werd ook nog voorzitter van het Cultureel Centrum in Sint-Niklaas.

Daan Anthuenis vocht al jaren tegen kanker, maar het weerhield er hem niet van om met een groot optimisme te leven en elke dag te omarmen. Als kunstkenner en filosoof bleef hij volop actief in het cultureel leven. Hij zette zich onder meer in voor artistieke projecten in de Verbeke Foundation in Kemzeke. Daar organiseerde hij de voorbije jaren ook ‘Het Feest van de Vriendschap’. “Een dag van dankbaarheid, voor zovele echte vrienden, de échte rijkdom van het leven”, omschreef hij dat initiatief. Hij bracht de voorbije jaren ook nog verscheidene poëziebundels uit.