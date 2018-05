Ere-schepen Marc Huys wordt lijstduwer Vlaams Belang 18 mei 2018

Oud-schepen Marc Huys wordt lijstduwer voor Vlaams Belang in Sint-Niklaas bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het Sint-Niklase partijbestuur had hem die vraag voorgelegd. Marc Huys aanvaardde dat voorstel, naar eigen zeggen omdat Vlaams Belang nog de enige radicaal Vlaams-nationale partij is. Marc Huys was tussen 1983 en 1994 schepen in Sint-Niklaas voor de Volksunie, met als bevoegdheden verkeer, openbare werken, groen en begraafplaatsen. Nadat hij uit de politiek stapte, startte hij zijn consultancybedrijf 'Traffic Consult' op. "Hij zal de expertise die hij heeft opgebouwd, onder meer op vlak van mobiliteit, ter beschikking stellen van de partij", aldus VB-voorzitter Hugo Pieters.





(JVS)