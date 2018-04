Enquête PVDA: "Sint-Niklazenaren willen grotere strijd tegen armoede" 19 april 2018

03u02 0 Sint-Niklaas Uit een bevraging van de PVDA bij 710 Sint-Niklazenaren blijkt dat de strijd tegen armoede, voldoende betaalbare rusthuizen en betaalbare woningen de grootste bekommernissen zijn.

"Geen veiligheid of mobiliteit, maar wel de stijgende armoede is waar de meeste mensen van wakker liggen. Ook voor ons is dat enigszins verrassend", klinkt het bij Jef Maes en Jan Vandeputte van de PVDA in Sint-Niklaas. Die partij hield een grote bevraging bij in totaal 710 inwoners. "Een héél representatieve enquête, overeenkomstig met de samenstelling van de bevolking." 43 procent van de ondervraagden schoof de toenemende armoede in de stad als grootste bekommernis naar voor. "De bevolking voelt duidelijk aan dat dit een onrustwekkend probleem is, terwijl het beleid er minder wakker van ligt. Daarbij willen mensen ook dat er prioritair een verbod komt op het afsluiten van water en elektriciteit, wat in 2017 bij 137 gezinnen in onze stad gebeurde", aldus Jef Maes. Als tweede grootste aandachtspunt komt voldoende, betaalbare openbare rusthuizen en serviceflats naar voor. Betaalbaar wonen, met een forsere strijd tegen leegstand en verkrotting, maakt de top 3 compleet. De enquête leerde de PVDA ook meer over zichzelf. "We zijn nog niet voldoende gekend. 35 procent van de ondervraagden kent de PVDA niet of te weinig. We kregen ook te horen dat we té vriendelijk zijn voor migranten, maar we zijn natuurlijk duidelijk anti-racistisch. Sterke punten vinden velen onze onafhankelijkheid en onze houding tegenover de graaicultuur." (JVS)