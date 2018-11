Energietips in demowoning aan Welzijnshuis: “Als je dit volgt, bespaar je 890 euro per jaar” Steeds meer mensen in problemen door stijgende energiekosten JVS

14 november 2018

22u57 0 Sint-Niklaas Nog tot 6 december staat er aan het Welzijnshuis een demowoning met een hele reeks tips om energie te besparen. Een initiatief van de stad en het OCMW, dat de voorbije twee jaar het aantal inwoners dat om een energietussenkomst komt vragen met liefst 20 procent zag stijgen. “En dat zal wellicht nog stijgen nu de energieleveranciers nieuwe prijsstijgingen aankondigen.” Wie het advies in de demowoning ter harte neemt, doet er zijn voordeel mee. “Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen kan dat 890 euro per jaar opleveren.”

November is de energiemaand in Sint-Niklaas. Dat zetten de stad en het OCMW in de kijker met een demowoning aan het Welzijnshuis. Daar worden enkele tientallen tips aangereikt om energie in de woning te besparen. “Nu de winter eraan komt, is dit hét moment. De laatste jaren neemt de energiekost een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Een doorsnee Vlaams gezin dat in een rijwoning woont en niet elektrisch verwarmt, betaalt jaarlijks rond de 2.000 euro voor energie. En de energieprijzen zullen wellicht nog verder stijgen. Genoeg redenen om in te zetten op grondig advies”, klinkt het bij schepen voor Woonbeleid Marijke Henne (N-VA) en OCMW-voorzitter Kris Van der Coelden (sp.a). Wie al de tips uit het demohuis volgt, kan het verschil zien in de energieafrekening. “Het doorsnee gezin kan hiermee tot 890 euro per jaar besparen”, klinkt het.

Het OCMW ziet intussen de gevolgen van de stijgende energieprijzen. “Het aantal mensen dat om een energietussenkomst vraagt, is met 20 procent gestegen. We zien ook een flinke stijging in het aantal dossiers met vraag tot afsluiting van de elektriciteit en gas door de netbeheerder”, aldus Van der Coelden. In 2016 waren er 482 dossiers, in 2017 waren dat er al 645. “Het OCMW slaagde er wel in om een afsluiting bij 600 mensen en gezinnen te voorkomen.” Het team woonbegeleiding van de stad biedt overigens gratis advies aan om de juiste energieleverancier te kiezen. “Vele mensen weten niet dat je zonder opzeg én kosteloos kan overstappen naar een andere leverancier.”

De demowoning aan de ingang van het Welzijnshuis in de Abingdonstraat is elke werkdag van 9 tot 16 uur te bezichtigen. Meer info bij het team woonbegeleiding op het nummer 03/778.32.45.