Elke dag zomer op het Sint-Nicolaasplein 27 juni 2018

02u48 0 Sint-Niklaas De komende maanden is er quasi elke dag iets te doen op het Sint-Nicolaasplein. Naast de intussen traditionele pleinconcerten op donderdagavond en 'Sinnekloas danst' op woensdagavond schakelen de plaatselijke horecazaken deze zomer een tandje bij.

Op dinsdagavond zorgen dj's voor en na de Parkies voor zomerbeats op het plein, van 21 uur tot middernacht. Op woensdagnamiddag is er tussen 14 en 17 uur vanalles te doen voor kinderen, op en rond de tijdelijke speeltuin op het plein. De horeca verrast er elke week met leuke animatie, in combinatie met een springkasteel en een ijskar. Zelfs aan een luiertafel en een microgolfoven om babyflesjes op te waren wordt gedacht.





Elke vrijdagavond is er een 'afterwork' op het plein, vanaf 16.30 uur, waarbij de horeca of een foodtruck ook voor hapjes zorgt. En weer schotelen dj's de betere zomerbeats voor. "Voor de dj's maken we een speciale dj-toren aan Den Denker, zodat zij over het plein uitkijken", klinkt het.





Tot slot wordt zondagmiddag er een echte familiemiddag, met tussen 15 en 17 uur telkens gevarieerde familieactiviteiten, met springkastelen, zangmomenten tot akoestische live-muziek. De 'zomer op het plein' krijgt steun van het Centrummanagement. "Het is een verhaal dat uitsluitend door lokale horeca-uitbaters en handelaars wordt geschreven én dat een meerwaarde zal zijn voor het publiek in de hele stadskern. Bovendien spreekt dit mooie zomerprogramma álle leeftijden aan."





Alle info: www.ontdeksintniklaas.be. (JVS)