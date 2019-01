Elisabethwijk houdt nieuwjaarsreceptie: “Opbrengst gaat naar buurtschool voor gevelbankjes” JVS

15 januari 2019

11u34 0 Sint-Niklaas De buurtwerking in de Elisabethwijk in Sint-Niklaas houdt zaterdag 19 januari een nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein. De opbrengst gaat naar de buurtschool Sint-Camillus.

In heel wat wijken en buurten in Sint-Niklaas wordt er deze maand een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Voor deze buurtinitiatieven kunnen buurtcomités ook op een kleine subsidie van de stad rekenen. Ook in de Elisabethwijk houdt de buurtwerking een nieuwjaarsreceptie, komende zaterdag vanaf 17 uur op het Prins Leopoldplein. De inwoners worden er getrakteerd op een reeks winterse drankjes en een dessertenbuffet. Iedereen kan er die avond ook een glas bubbels drinken voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de buurtschool Sint-Camillus, in de Oude Molenstraat. De school wil in samenwerking met de buurtwerking gevelbankjes plaatsen aan de school, zodat ouders nog een praatje kunnen maken aan de schoolpoort. Er is zaterdagavond ook een stand aanwezig van het energieproject ‘De Warmste Wijk’, waarvoor de Elisabethwijk als proefproject dient.