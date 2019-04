Elisabeth wordt 103: oudste inwoner van Nieuwkerken, vijfde oudste van Sint-Niklaas JVS

15 april 2019

16u01 0 Sint-Niklaas Elisabeth Goossens heeft in woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken haar 103de verjaardag gevierd. Zij is daarmee de oudste inwoner van Nieuwkerken en de vijfde oudste van Sint-Niklaas.

Elisabeth, of Liesbeth in het dagelijkse leven, werd geboren in Nieuwkerken in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze leerde haar grote liefde, Albert Vercauteren, kennen in zaal Van Laere in Nieuwkerken. Op 29 november 1941 trouwden ze. Na hun huwelijk gingen ze in de Vossekotstraat in Haasdonk wonen, maar niet voor lang. Na een paar maanden keerden ze terug naar Nieuwkerken. Liesbeth kon er immers niet wennen. “Het was veel te ver van huis.” Ze verhuisden naar de Statiestraat in Nieuwkerken. Liesbeth ging werken in de peperkoekfabriek Van Lint, in haar eigen straat. Ze kregen twee dochters en vier kleinkinderen. Sinds juni 2010 woont ze in rusthuis Populierenhof in Nieuwkerken.

Liesbeth is nu de oudste Nieuwkerkenaar en de vijfde oudste inwoner van Sint-Niklaas. De top 5 bestaat allemaal uit vrouwen.