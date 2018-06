Elektrische laadpaal staat niet meer in de weg 06 juni 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Een snelle interventie van de stadsdiensten zorgt ervoor dat het trottoir aan de Voskenslaan niet langer een hindernissenparcours is voor rolstoelgebruikers of mensen met kinderwagens.

Tot enkele dagen geleden bemoeilijkte een nieuwe elektrische laadpaal er nog de doorgang. De paal stond immers midden op de stoep.





Intussen is het probleem verholpen met een simpele maar efficiënte oplossing. In plaats van de paal te verplaatsen, is het trottoir op die plek nu verbreed. Dat was sowieso al de bedoeling, maar de firma die de elektrische laadpaal installeerde, nam de stad in snelheid. (JVS)