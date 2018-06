Elektrische laadpaal Fabiolapark midden op trottoir 02 juni 2018

Opmerkelijke ingreep in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas, waar onlangs een nieuwe laadpaal is geplaatst voor elektrische voertuigen. Daarvoor werkt de stad samen met distributiebeheerder Eandis, om een netwerk van publieke laadpalen in te richten in Sint-Niklaas. Aan de Voskenslaan lijken elektrische voertuigen echter voorrang te krijgen op voetgangers. De paal staat er immers midden op het trottoir.





"Voor rolstoelgebruikers of mensen met kinderwagens is het nu helemaal onmogelijk geworden om te passeren. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?", vraagt Véronique D'haeyer van Open Vld #zuurstof zich af.





Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) kan er ook niet om lachen. "Dit is uiteraard niet de bedoeling. Op die plek had het trottoir al een stukje verplaatst en aangepast moeten worden, nog vóór de komst van de laadpaal. Dit moet zo snel mogelijk in orde gebracht worden." (JVS)