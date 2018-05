Elektriciteitskast in huis vat vuur 02 mei 2018

De brandweer van de post Sint-Niklaas is maandag iets voor 10 uur opgeroepen door bewoners van een woning in de Pastoor De Meerleerstraat in Sint-Niklaas. De elektriciteitskast in hun woning had vuur gevat en de vlammen waren intussen al overgeslagen naar een deel van de gang en de woonkamer.





De brandweer was snel ter plaatse en kon de elektriciteitsbrand blussen met behulp van een CO2- blustoestel.





Er vielen geen gewonden, maar er was heel wat rook- en roet- schade in de woning.





(PKM)