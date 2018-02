Eiffeltoren-glas onder de luifels 15 februari 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Samen met de verfraaiingsoperatie van de Grote Markt komen ook de gladde oversteekplaatsen onder de vier luifels aan bod.

"Er zijn al heel wat valpartijen gebeurd. We hebben al een hele reeks maatregelen genomen, maar we zorgen nu voor een definitieve en stijlvolle oplossing", klinkt het.





De stadsdiensten trokken naar de KU Leuven en de Romboutstoren in Mechelen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn, maar dé oplossing komt uit de Eiffeltoren in Parijs. "Op de eerste verdieping ligt daar een glasvloer met ingewerkte antisliplaag. Daar kiezen we uiteindelijk voor."





De huidige glaspartijen gaan er uit en worden dus vervangen door antislipglas zoals in de Eiffeltoren. Ook de houten esplanade aan de oversteekplaatsen wordt vervangen door hout met speciale antislipvoegen. Die operatie kost meer dan 300.000 euro. (JVS)