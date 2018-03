Eerste jeugdboek voor Sofie De Moor 20 maart 2018

02u51 0

Tijdens deze jeugdboekenmaand verschijnt 'Konijnen goochel je niet terug', het eerste jeugdboek van Sofie De Moor (34) bij uitgeverij De Eenhoorn. Het verhaal gaat over een jongen die zijn papa verliest in een ongeval en die iets wil doen om hem terug te krijgen. Het is een aangrijpend verhaal dat het proces van rouwverwerking vanuit het perspectief van een kind toont. Sofie De Moor uit Sinaai kwam op het idee voor dit verhaal toen ze een verkeersongeval zag op weg naar haar werk. "Daarbij kwam een motorrijder om het leven. Elke dag moest ik voorbij de plek. Ik dacht na. Wat als dat mijn papa zou zijn? Wat zou ik dan als kind doen? Waarschijnlijk zou ik hem willen teruggoochelen. Zo verzon ik het verhaal van Sander." (JVS)