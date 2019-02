Eerste hulp bij kinderen en baby’s: Rode Kruis organiseert nieuwe opleiding JVS

04 februari 2019

16u30 0 Sint-Niklaas Het Rode Kruis organiseert dit voorjaar in Sint-Niklaas de opleiding ‘Eerste hulp bij kinderen en baby’s’. Dat gebeurt op de stijgende vraag van jonge ouders, grootouders en babysitters.

Wat moet je doen als een kind ziek of gewond is? Met die vraag worstelen heel wat jonge ouders, grootouders en babysitters. Een kusje op de wonde volstaat immers vaak niet. Genoeg redenen voor de Sint-Niklase afdeling van het Rode Kruis om het komend voorjaar drie keer de opleiding ‘Eerste hulp bij kinderen en baby’s’ te geven. “In een sessie van drie uur behandelen we telkens een hele reeks eerstehulponderwerpen. Het gaat dan vooral om letsels en aandoeningen die zich kunnen voordoen in een thuissituatie”, klinkt het.

De opleiding is gratis en vindt plaats bij het Rode Kruis in de Parklaan 2 in Sint-Niklaas. Dat gebeurt op zaterdag 9 maart van 9 tot 12 uur, op woensdag 5 juni van 19 tot 22 uur en op zaterdag 22 juni van 9 tot 12 uur. Inschrijven is verplicht en kan via de website act.rodekruis.be. Voor meer informatie kan je terecht bij vorming@sint-niklaas.rodekruis.be. Info: www.rodekruis.be/sint-niklaas.