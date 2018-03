Eerste frietkamerconcert bij Pom De Tair 25STE MUZIEKKROEGENTOCHT BIEDT OPTREDENS IN 18 HORECAZAKEN JORIS VERGAUWEN

13 maart 2018

02u57 0 Sint-Niklaas De Muziekkroegentocht is vrijdag in Sint-Niklaas aan de 25ste editie toe. In 18 horecazaken in het stadscentrum is er live-muziek. Opmerkelijkste deelnemer: frituur Pom De Tair op de Houtbriel, die hiphop, streekbieren en friet serveert.

Van de deelnemende horecazaken aan de Muziekkroegentocht is frituur Pom De Tair op de Houtbriel het buitenbeentje. Daar staan vrijdag 'frietkamerconcerten' op het menu. Daarvoor slaan de frituuruitbaters Jonas Aelbrecht en Andy De Wilde de handen in elkaar met Creatieve Verbinding van hiphopper Tom De Rocker, zonder evenwel het frituurvet uit te schakelen. Het beste van hun beide werelden verenigen ze in de frituur. "Maar we vormen de frituur een avond om tot een gezellig jazz-achtig café met sfeerlampen en een tapijt, met streekbieren en bijzondere drankjes van brouwerij Verhofstede. Iedereen kan intussen een frietje blijven eten. Maar de tafeltjes gaan buiten, er moet ruimte zijn voor het publiek. En we hebben een mini-podium waarop een aantal lokale hiphoppers te gast zijn. Kortom, een intieme avond onder de noemer 'frietkamerconcerten'", klinkt het. Hiphoppers Irri, Verbaal Proces, Christo en Scepto klimmen er het podium op vanaf 22 uur, gevolgd door een 'open mic'. "Het is mooi om op deze manier naar buiten te komen met onze hiphopmuziek in een intiem, gezellig kader. De hiphop die vandaag hoogtij viert, is tekstueel vaak ook van een laag niveau. Hiermee willen we een platform bieden voor artiesten die wel iets te zeggen hebben en voor mensen die wat moeite willen doen om naar muziek te luisteren. Deze zomer volgt de XL-versie op het Sint-Nicolaasplein. Dit is en mooie try-out", aldus Tom De Rocker.





In de in totaal 18 horecazaken in het stadscentrum is een grote verscheidenheid aan muzikale genres te ontdekken tijdens de Muziekkroegentocht vrijdag, van rock, jazz en blues tot akoestische muziek. Het is een jubileumeditie ook.





Goodiebag

"Sint-Niklaas is de enige stad die 25 jaar onafgebroken de traditie van een gratis kroegentocht in ere gehouden heeft. We zijn trots op deze langst lopende muziekkroegentocht in Vlaanderen", aldus organisatoren Bram Lanoye, Dennis Pieters en Marcel Van Looy.





Twee jaar geleden werd het programma aangepast naar drie tijdsblokken, om zowel een breder publiek aan te spreken als meer horecazaken bij het evenement te betrekken. Vanaf 18 uur starten de concerten in de eerste reeks kroegen, om 20.30 uur volgt het tweede blok en om 22 uur zijn er de laatavondsessies. De 25ste editie wordt extra in de verf gezet met een minitentoonstelling, in taverne De Graanmaat op de Grote Markt. De kroegentocht trakteert ook: wie in drie verschillende cafés stempelt, krijgt een goed gevulde goodiebag cadeau.





Info: Facebook: Muziekkroegentocht Sint-Niklaas.